Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht auf Parkplatz (02.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Vockenhauser Straße. Eine 69-jährige Fiat Fahrerin beschädigte beim Einparken einen parkenden Dacia Sandero. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, stieg die Frau aus und ging davon. Passanten beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.

