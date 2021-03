Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Angebliche Steinwerfer (02.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine mögliche Beschädigung seines Autos durch Steine werfende Personen in der Spittelstraße hat am Dienstag gegen 17 Uhr ein Autofahrer der Polizei gemeldet. Ein 33-jähriger fuhr auf der Straße und beobachtete Jugendliche, die auf einem Balkon standen und "Steine" warfen. Dabei soll einer der Steine einen Schaden an seinem Auto verursacht haben. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den vermeintlichen Steinen um "Gummibärchen" handelte, mit denen sich ein junger Mann und eine Frau auf einem Balkon gegenseitig bewarfen. Dabei fielen ein paar der "Wurfgeschosse" auf die Straße, verursachten jedoch keinen Schaden am Auto des 33-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell