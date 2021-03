Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs.KN) Radlader kippt auf die Seite 2.3.21

Eigeltingen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in der Reischbühlstraße ist am Dienstagnachmittag ein 65 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Während Grabarbeiten im Garten eines Privatgrundstücks kippte auf dem abschüssigen Gelände ein über drei Tonnen schwerer Gelenkradlader um. Der Fahrer des Arbeitsgeräts versuchte noch abzuspringen, wurde aber dennoch eingeklemmt. Er zog sich schwere Beinverletzungen zu, weshalb Notarzt und ein Rettungsdienst alarmiert worden waren. Der Mann kam zu einer stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell