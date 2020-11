Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - roter Audi beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die bereits am letzten Freitag, 13.11.2020, in Lörrach passiert war, bittet die Polizei um Hinweise. Von 07:15 Uhr bis 14:45 Uhr war auf dem Parkplatz der Gewerbeschule in der Gretherstraße ein roter Audi Q3 geparkt. Als der Audi-Fahrer zu seinem Wagen zurückkam, stellte eine frische Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher ist unbekannt und richtete einen Schaden von knapp 1000 Euro am Audi an. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier in Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

