Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Junger Autofahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 22.11.2020, kurz nach Mitternacht, ist ein junger Autofahrer in Wehr von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Mit seinem Honda war der 21-jährige in der Straße Im Hemmet nach links geraten und neben der Straße mit einem Baumstumpf kollidiert. Wie der Fahrer angab, sei er einem kleinen Tier ausgewichen. Der verletzte Fahrer kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lörrach. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 3000 Euro.

