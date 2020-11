POL-FR: Murg: Vereinshütte brennt nahezu nieder - Brandursache unbekannt

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht zum Montag, 23.11.2020, ist eine Vereinshütte in Murg nahezu vollständig niedergebrannt. Gegen 00:45 Uhr war die Rauchentwicklung am Eisweiherweg gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hälfte des Vereinsheimes voll in Brand. Das Feuer griff auf die ganze Hütte über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu bekämpfen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das gesamte Inventar wurde zerstört. Die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen werden im Laufe des Montags fortgesetzt.

