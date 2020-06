Polizei Braunschweig

POL-BS: Hoher Gewinn vorgetäuscht - Betrugsabsicht rechtzeitig erkannt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kralenriede 11.065.2020, 12 Uhr

Per Telefon wurde dem Geschädigten der Gewinn in Aussicht gestellt, vorab sollte er Geld an die Betrüger überweisen.

Am Donnerstagmittag klingelte bei einem 67-Jährigen das Telefon. Am anderen Ende der Leitung teilte ihm eine Frau mit, er sei im Rahmen einer Auslosung eines großen Konzerns der Gewinner eines sechstelligen Bargeldbetrags.

Zur Abwicklung der erforderlichen Formalitäten sollte er rund 200 Euro vorab an ein Bankkonto überweisen.

Weil dem Mann diese Geschichte aber merkwürdig erschien, wandte er sich an seine Bank. Dort wurde ihm sofort von dieser Überweisung abgeraten und stattdessen empfohlen, sich mit allen vorhandenen Informationen an die Polizei zu wenden.

Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell