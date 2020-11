Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Randalierer kommt in Gewahrsam

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstagabend, 21.11.2020, ist ein alkoholisierter Mann in St.Blasien von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem er am Busbahnhof mit Gegenständen um sich geworfen und eine Scheibe eingeschlagen hatte. Der Polizei war der Vorfall gegen 20:15 Uhr gemeldet worden. Ein 25 Jahre alter Mann konnte im Rahmen der Fahndung als der mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert werden. Er wies Schnittverletzungen an der Hand auf, war deutlich alkoholisiert und zeigte Stimmungsschwankungen. Nachdem seine Hand in einem Krankenhaus versorgt worden war, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell