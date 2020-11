Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht - VW gesucht!

FreiburgFreiburg (ots)

Gegen einen massiven Pfosten ist der unbekannte Fahrer eines VWs in Wehr geprallt und anschließend geflüchtet. In der Zeit von Donnerstag, 19.11.2020, 17:00 Uhr, bis Freitagabend, 20.11.2020, war der Unbekannte auf einem Grundstück in der Römerstraße vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen das Hindernis gestoßen. Am Unfallort blieben Teile der Typenbezeichnung eines VWs zurück. Es dürfte sich um eine sogenannte sportliche "R"-Variante gehandelt haben. Der Sachschaden am Pfosten liegt bei rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

