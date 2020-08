Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Carport angezündet

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (06.10 Uhr) meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Freibades am Keltenring. Dort hatte man offenbar in der vergangenen Nacht eine brennbare Masse in einen Stützpfahl gesteckt und diese angezündet. Offensichtlich wegen der aktuellen Witterung kam es nur zu einem Schwelbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand.

