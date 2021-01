Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW

Mönchengladbach-Sasserath, 29.01.2021, 07:29 Uhr, Kölner Straße (ots)

Am Morgen des 29.01.2021 stießen zwei PKW, aus bisher ungeklärtem Grund, auf der Kölner Straße zusammen. Es waren zwei Personen von dem Unfall betroffen, wovon sich eine Person selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Ein Freiwilliger Feuerwehrmann, der zufällig an der Einsatzstelle vorbeikam, leistete erste Hilfe und wies die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr ein. Die Patientin wurde im verunfallten Fahrzeug durch den Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach erstversorgt bevor sie schonend in den Rettungswagen gebracht wurde. Im Rettungswagen fand eine Sichtung durch den Notarzt statt. Der Patient, der sich selbst aus dem Auto befreien konnte wurde ebenfalls durch den Notarzt untersucht. Beide Patienten wurden durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab und unterstützte den Rettungsdienst. Die Polizei sperrte eine Fahrspur der Kölner Straße für die Dauer des Einsatzes.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Einsatzleiter BA Justin Vogts

