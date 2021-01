Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kohlenstoffmonoxid (CO) Warn-Sensor warnte vor defekter Heizung

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 22.01.2021, 00:16, Genhülsen (ots)

In der Nacht vom 21.01.2021 auf den 22.01.2021 wurde die Berufsfeuerwehr Mönchengladbach zu einem Wohnhaus in Genhülsen alarmiert. Die Bewohner hatten den Notruf 112 angerufen, da ihr Kohlenstoffmonoxid (CO) Warn-Sensor ausgelöst hatte. Die Leitstelle der Feuerwehr wies den Anrufer an, sofort das Gebäude zu räumen. Geistesgegenwärtig schaltete der Bewohner noch die Heizung aus. Die Feuerwehr beging die Wohnung mit Pressluftatmer und Mehrgasmessgerät. Es konnte eine geringe, jedoch nicht gefährliche Konzentration an Kohlenstoffmonoxid gemessen werden. Das Wohngebäude wurde gelüftet und die Heizung blieb ausgeschaltet. Sicherheitshalber wurde auch das angrenzende Wohnhaus kontrolliert. Der Notarzt untersuchte die Bewohner vor Ort. Der Rettungsdienst der Feuerwehr musste aber keine Bewohner transportieren.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Einsatzleiter BA Justin Vogts

