Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand eines Gartenschuppens

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Neuwerk, 19.01.2021, 19:52 Uhr, Dammer Str. (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Einfamilienhaus an der Dammer Str. gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache war es in einem Schuppen auf der Rückseite eines Reihenhauses zu einem Brand gekommen. Durch den sofortigen Einsatz von zwei Atemschutztrupps mit zwei C-Strahlrohren konnte eine Brandausbreitung und ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Erschwert wurden die Löschmaßnahmen durch im Schuppen gelagerte Gasflaschen. Die Gasflaschen wurden ins Freie gebracht und aus sicherer Entfernung gekühlt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, 2 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BAR Markus Hallen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell