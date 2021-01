Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hockstein, 12.01.2021, 23:30 Uhr, Dahlener Straße / Ecke Kranichstraße (ots)

Am späten Dienstagabend kam es aus noch unbekannter Ursache im Kreuzungsbereich der Dahlener Straße und der Kranichstraße in Hockstein zu einem Verkehrsunfall, an dem drei PKW beteiligt waren. Dabei wurden drei Personen verletzt. Der Rettungsdienst der Feuerwehr versorgte die Verletzten und transportierte sie nach einer ersten Begutachtung durch den Notarzt der Feuerwehr in die Krankenhäuser Maria Hilf und Elisabeth. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache II (Holt) sowie ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell