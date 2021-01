FW-MG: Wieder zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Feuerwehr Mönchengladbach

Wieder zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Wickrath, 10.01.2021, 20:35 Uhr, Kreuzungsbereich Adolf-Kempken-Weg/Hocksteiner Weg

Trotz funktionierender Lichtzeichenanlagen im Kreuzungsbereich Adolf-Kempken-Weg und Hocksteiner Weg, kam es am Abend zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. In den beiden Personenkraftwagen befanden sich insgesamt drei Insassen. Die beiden Fahrer mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen gerettet werden und wurden vom Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr an der Einsatzstelle versorgt. Beide wurden in Begleitung von Notärzten zur weiteren Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser gefahren. Der Kreuzungsbereich wurde von der Polizei während der Rettungsarbeiten und für die Unfallaufnahme gesperrt. Ein vermutlich defekter Unterflurhydrant, der zur Sicherstellung des Brandschutzes während des Einsatzes von den Kräften der Feuerwehr genutzt werden sollte, sorgte für eine länger andauernde Wasserfontäne. Die dafür zuständige NEW wurde zur Absperrung des Hydranten hinzugerufen. Gegen die Gefahr der sich aufgrund der Witterung bildenden Eisschicht im Kreuzungsbereich wurde ebenfalls ein Streufahrzeug der MAGS angefordert.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

