Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Mönchengladbach-Hardt, 10.01.2020, Kreuzung Hardter Landstraße / Winkelner Straße, 10:00 UhrMönchengladbach-Hardt, 10.01.2020, Kreuzung Hardter Landstraße / Winkelner Straße, 10:00 Uhr (ots)

Um 10:00 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach die Meldung, dass zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Hardter Landstraße und Winkelner Straße miteinander kollidiert seien. Diese Meldung bestätigte sich vor Ort. Dort waren ein SUV und ein Kleinwagen, beide stark deformiert in den Frontpartien, zusammen gestoßen. Der Fahrer des SUV konnte unverletzt sein Fahrzeug verlassen, die beiden Insassen des Kleinwagens befanden sich verletzt in ihrem Fahrzeug. Der Rettungsdienst der Feuerwehr und die Kräfte der technischen Hilfeleistung holten die Insassen ohne Einsatz von schwerem Rettungsgerät schonend aus dem Wagen und beide wurden rettungsdienstlich versorgt. In Begleitung von Notärzten wurden sie in unterschiedliche Krankenhäuser zur Traumaversorgung gefahren. Auslaufende Betriebsmittel wurden von den Feuerwehrkräften abgestreut und die Einsatzstelle konnte im Anschluss der Polizei, die die Absicherung der Einsatzstelle übernommen hatte, zur Unfallursachenermittlung übergeben werden.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

