POL-KR: PKW-Fahrer schwer verletzt

Ein 29-jähriger PKW-Fahrer befährt am 05.11.2020, gegen 17:09 Uhr, die Uerdinger Str. in Rtg. Sprödentalplatz und beabsichtigt in Höhe Hausnr. 120 nach links auf den Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes abzubiegen. Dabei übersieht er die ihm entgegenkommende Straßenbahn. Es kommt zur Kollision zwischen dem PKW und der Straßenbahn, sowie einem weiteren PKW, der dem unfallverursachenden PKW in gleicher Richtung folgte. Bei dem Verkehrsunfall wird der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Uerdinger Straße musste in der Zeit für 2 Stunden voll gesperrt werden. (527)

