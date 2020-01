Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Machete bedroht

53894 Mechernich (ots)

Donnerstagnachmittag (17.15 Uhr) betrat ein 17-Jähriger mit einer Machete in der Hand die Wohnung eines Bekannten auf der Mühlengasse. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen. Unter Bedrohung mit dem "Messer" nahm der Mechernicher zwei Laptops, eine Spielekonsole und mehrere Bluerays an sich. Danach flüchtete er aus der Wohnung. Die Zeugen informierten zeitverzögert die Polizei. Diese durchsuchte dann die Wohnung des vermeintlichen Tatverdächtigen. Dabei wurde die komplette Beute aufgefunden. Der 17-Jährige wurde festgenommen und wird zurzeit vernommen.

