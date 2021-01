FW-MG: LKW Brand (FOTO)

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Giesenkirchen Mitte, 07.01.2021, 02:26 Uhr, Mülforter StraßeMönchengladbach-Giesenkirchen Mitte, 07.01.2021, 02:26 Uhr, Mülforter Straße (ots)

Am 07. Januar ereignete sich gegen 02:15 Uhr aus unbekannter Ursache auf der Mülforter Straße ein Brand an einem am Straßenrand abgestellten Sattelzug. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, brannte der LKW auf der linken Seite am ersten Reifen des Aufliegers. Das Feuer hatte bereits auf die Plane übergegriffen. Ein Fahrer befand sich nicht im Fahrzeug. Der Brand konnte schnell durch einen Einsatztrupp unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Hierdurch konnte eine Übergreifen auf die Ladung, den Auflieger und das Zugfahrzeug verhindert werden. Beladen war der LKW mit Big Packs mit Nickelgranulat.

Hinsichtlich der Ermittlung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen eingeleitet, welche auch die Einsatzstelle während der Einsatzmaßnahmen absicherte.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

