Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 31.10.2020, 16.00 Uhr bis Sonntag, 01.11.2020, 11.45 Uhr kam es an der Wannseestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Sharan, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, den 01.11.2020, gegen 14.36 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Falkenberg, Garreler Straße. Der alleinbeteiligte Pkw-Fahrer (19 Jahre) geriet gerader Strecke mit seinem Pkw Mazda ins Schleudern, kam dabei von der Fahrbahn ab und der Pkw prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher wurde durch herannahende Verkehrsteilnehmer direkt an der Unfallstelle betreut. Der 19-jährige Garreler wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000,- Euro.

