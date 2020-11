POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 31.10./01.11.20

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg Fahren unter Alkoholeinfluss/Betäubungsmitteln Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Rumänien wird am Sonntag, um 00.20 Uhr, in Emstek auf der August-Kühling-Straße kontrolliert. Sowohl ein Alkoholtest (1,6 Promille), als auch ein BTM-Test verlaufen positiv. Weiterhin besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der PKW war zudem nicht zugelassen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Garrel Fahren unter Alkoholeinfluss Am Samstag, um 19.45 Uhr, wird in Garrel auf der Hauptstraße ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel kontrolliert. Der Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,4 Promille. Der Führerschein des Fahrers wird sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Auf der Fahrt von Bösel nach Garrel kommt am Samstag, um 23.00 Uhr, ein 45- Jähriger aus Hamburg mit einem Transporter in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Transporter prallt gegen einen Verteilerkasten und einen Baum. Durch den Aufprall verletzen sich zwei ( 36-Jähriger aus Bösel und ein 21-Jähriger aus Garrel) von vier Mitfahrern leicht. Bei dem Fahrer wird ein Alkoholtest durchgeführt (1,7 Promille). Sein Führerschein wird sichergestellt. Es entsteht ein Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro.

Löningen

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 40-jähriger aus Lastrup befährt auf einem Kleinkraftrad die Lodberger Straße in Löningen. Bei der Kontrolle am Sonntag, um 02.30 Uhr, kann der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 47-jähriger Löninger zeichnete sich durch die oben genannten Straftaten aus. Er verursachte am Samstag, um 19.20 Uhr, in Lindern, Garener-Nieholt, ein Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Der Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einen ihm entgegenkommenden PKW (Fahrer, 19- Jähriger aus Lindern). Dieser wendete und fuhr dem Flüchtenden hinterher. Der flüchtende Fahrer konnte später in Löningen angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Test ergab 3,7 Promille. Einen Führerschein hatte der Fahrer nicht.Sachschaden rund 200 Euro.

