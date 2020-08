Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kugelgrill gestohlen

Schalksmühle (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann einen schwarzen Kugelgrill aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise zum Dieb und/oder dem Verbleib des Grills nimmt die Polizei in Halver entgegen.

