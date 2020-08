Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kassenautomat und Pkw aufgebrochen

Iserlohn (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag wurde der Kassenautomat der Waschanlage einer Tankstelle an der Baarstraße erneut Ziel von unbekannten Tätern. Sie beschädigten diesen und waren auf der Suche nach Bargeld nicht wirklich erfolgreich.

In der Nacht vom Sonntag zum Montag brachen unbekannte Täter an der Bachstraße in Letmathe einen silbernen Audi A 4 auf, durchsuchten die Fahrgastzelle und entwendeten das Autoradio mit Navigationsgerät.

Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn.

