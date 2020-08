Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf jungen Mann/Mercedes Benz GLE AMG gestohlen

Hemer (ots)

Überfall auf offener Straße Am Sonntag, 9. August, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Hemeraner auf der Ostenschlahstraße stehend von zwei unbekannten jungen Männern angegangen. Einer der beiden Unbekannten hielt ihn urplötzlich fest, während der zweite ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss daran nahm man dem Hemeraner sein iPhone X aus der Hand und die beiden jungen Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Sachdienliche Hinweise zu dem Überfall nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Ringstraße In der Nacht zum heutigen Dienstag (Tatzeit: 10. August, 22.30 Uhr - 11. August, 6.30 Uhr) entwendeten unbekannte Diebe einen schwarzen, unter einem Carport abgeparkten Mercedes Benz, GLE AMG, mit dem amtlichen Kennzeichen MK-KM 888. Sachdienliche Hinweise zu den Autodieben und/oder dem Verbleib des Mercedes nimmt ebenfalls die Polizei in Hemer entgegen.

