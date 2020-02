Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche randalieren in Espelkamp

Espelkamp (ots)

Teenager haben am Freitagabend in der Breslauer Straße und der Ostlandstraße offenbar für Sachbeschädigungen gesorgt.

Um kurz vor halb acht wurde die Polizei in die Breslauer Straße gerufen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte hier nach Zeugenaussage mit einer kurz zuvor in einem Supermarkt erworbenen und zwischenzeitlich geleerten Sektflasche die Schaufensterscheibe eines ansässigen Modehauses zertrümmert. Daraufhin sei die Tätergruppe davongelaufen, so die Zeugin. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Einsatzkräfte in Tatortnähe einen 15-jährigen Lübbecker antreffen. Als die Beamten ihn ansprachen, bemerkten sie, dass der Jugendliche offenbar deutlich alkoholisiert war. Er wurde zur Wache gebracht.

Kurz nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten zudem in die Ostlandstraße gerufen. Auch hier war eine Sachbeschädigung gemeldet worden. Vor Ort wurde ein weiterer 15-Jähriger aus Espelkamp angetroffen und kontrolliert. Dieser war zuvor zusammen mit einer Jugendgruppe von einem Polizeibeamten außerhalb seines Dienstes bemerkt worden, als er eine Wegbeleuchtung aus einer Verankerung gerissen hatte. Daraufhin hatte der Beamte den scheinbar ebenfalls alkoholisierten 15-Jährigen fußläufig verfolgt, gestellt sowie anschließend den uniformierten Kräften übergeben. Anschließend brachte man ihn ebenfalls auf die Wache Espelkamp.

Im Rahmen der Vernehmungen der Beiden ergaben sich Hinweise auf weitere Mitglieder der Jugendgruppe sowie auf den mutmaßlichen Flaschenwerfer. Beide 15-Jährige konnten im Anschluss an ihre Befragung von ihren Erziehungsberechtigten von der Wache abgeholt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell