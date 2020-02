Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Führerschein mit Alkohol sowie Drogen im Blut unterwegs

Porta Westfalica (ots)

Ein junger Autofahrer lenkte in der Nacht zu Samstag einen Wagen über die Straßen von Porta Westfalica. Als er den Streifenwagen der Wache Porta Westfalica sah, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Die Fahrt endete auf einen Parkplatz. Dem 18-Jährigen drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Der junge Mann befuhr gegen kurz vor halb vier die Portastraße aus Richtung Minden kommend. Eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung wurde auf das Fahrzeug aufmerksam. Die Beamten wendeten ihren Einsatzwagen, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Dies bemerkte der Fahrer des Mazdas und beschleunigte seinen Wagen. In Höhe der Kreisstraße fuhr er bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, wobei er einen anderen Autofahrer nötigte, stark abzubremsen. Die Fahrt ging über die Kreisstraße in den Erbeweg. Hier stellte er das Auto auf einen Parkplatz ab. Er sowie zwei Mitfahrer (17 und 19) stiegen aus. Der Beifahrer (17) versuchte noch zu flüchten konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden.

Bei genauer Inaugenscheinnahme des Trios stellten die Einsatzkräfte drogentypische sowie alkoholbedingte Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Dies wurde mittels Test bestätigt. Zudem besaß der Heranwachsende aus Porta Westfalica keinen Führerschein. Ebenso war der Mazda nicht zugelassen. Auch einen Eigentumsnachweis konnte der junge Mann nicht erbringen. So stellten sie Beamten den Wagen sicher und ließen ihn abschleppen. Anschließend folgte auf der Polizeiwache Minden eine Blutprobe. Gegen die beiden Mitfahrer lag nichts vor.

