POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30.10.20/ 31.10.20

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am 30.10.20, gegen 18:05 Uhr kam es auf der Friesoyther Straße in 26169 Friesoythe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Moormerland bog nach links in die Straße "Am Küstenkanal" (C-Port-Gelände) ab. In diesem Moment überholte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel den Pkw des 45-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Pkw. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 16000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 30.10.2020, gegen 23:03 Uhr wurde ein 26-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw auf der Straße "Grüner Hof" in Friesoythe durch eine Streife der Friesoyther Polizei kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 26-Jährigen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, sodass ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den Friesoyther erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Saterland/ Strücklingen - Diebstahl aus Neubaugebiet In der Zeit zwischen 30.10.20, 18:00 Uhr und den 31.10.20, 07:00 Uhr kam es in dem Neubaugebiet "Am Bollinger Kanal" in Strücklingen zu einem Diebstahl einer Betonmischmaschine. Es entstand ein Schaden von geschätzten 550 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Saterland unter 04498-923770 zu melden.

