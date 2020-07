Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchserie in Venn und Schrievers

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (21. Juli) sind den Stadtteilen Venn und Schrievers Einbrecher unterwegs gewesen.

Zwischen 21.45 Uhr des Vortages und 8.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Moosheide in Venn und brachen eine Kellertür auf. Sie entwendeten unter anderem eine Bratpfanne, Kaffee und alkoholische Getränke. Die Einbrecher versuchten außerdem in eine Fahrradabstellkammer zu kommen.

Am Höfgenweg, ebenfalls in Venn, waren drei Mehrfamilienhäuser das Ziel von Einbrechern. In zwei Fällen gelangten sie in den Keller, entwendeten aber nichts. Bei einem anderen Mehrfamilienhaus entdeckten die Bewohner Hebelspuren an der Eingangstür. Die Tatzeit lag jeweils zwischen 20 bzw. 21 Uhr und dem darauffolgenden Morgen.

Bei zwei versuchten Einbrüchen ist es auch im Stadtteil Schrievers geblieben.

Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr hinterließen die Einbrecher Hebelmarken an einem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Aue. Ein Zeuge hörte dort gegen 1.30 Uhr Männerstimmen vor der Haustür.

An der Preyerstraße hebelten unbekannte Täter mehrere Türen auf, um in eine Tiefgarage einzubrechen. Dort machten sie sich an weiteren Türen zu schaffen. In diesem Fall lag die Tatzeit zwischen 17 und 8.45 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell