Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW-Caddy bei Büro-Einbruch entwendet, weitere Einbruchsversuche im Umfeld

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag ist es zu einem Einbruch in Büroräume und vier Einbruchsversuchen in Mehrfamilienhäuser gekommen.

In der Zeit zwischen 22.15 und 6 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zugang zu einem Gebäude an der Friedhofstraße in Rheydt. Die Täter hebelten die Tür zu einem Raum auf, den sie durchwühlten. Sie fanden einen Autoschlüssel. Die Einbrecher flüchteten mit dem zum Schlüssel gehörenden VW-Caddy.

An der Hauseingangstür zu einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße stellten die Bewohner am Montagmittag gegen 11.30 Uhr Hebelmarken fest, die laut Zeugenaussagen am Vorabend um 18 Uhr noch nicht zu sehen waren.

Auch an der Gartenstraße hinterließen Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 20. Juli, um 12 Uhr und Montag, 21. Juli, um 12 Uhr Hebelmarken an der Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus.

Bei zwei weiteren Mehrfamilienhäusern an der Nordstraße gelangten die Täter vermutlich über eine Tiefgarage oder die Hauseingangstür in das Gebäude. Sie machten sich in den Kellerräumen an mehreren Türen zu schaffen, erlangten jedoch keine Beute. Auch hier lag die Tatzeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell