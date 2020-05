Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (168/2020) Geparkter Toyota Yaris in Duderstadt beschädigt - Polizei sucht Zeugen und den Unfallverursacher

Göttingen (ots)

Duderstadt, Steintorstraße Donnerstag, 07. Mai 2020, gegen 23.50 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Ein unbekannter Fahrradfahrer hatte am vergangenen Donnerstag (07.05.2020) in der Steintorstraße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) einen auf Höhe der Hausnummer 45 am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Toyota Yaris an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Nachdem ein Zeuge gegen 23.50 Uhr zunächst einen lauten Knall gehört hatte, konnte er einen Radfahrer sehen, der augenscheinlich gerade gegen den Toyota gefahren war. Doch auch nach Ansprache blieb der Unbekannte nicht stehen, sondern entfernte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Haberstraße.

Bei der Unfallaufnahme fanden die Ermittler rot-bräunliche Anhaftungen am Unfallort, wobei es sich vermutlich um Blut handelt. Der unbekannte Unfallverursacher könnte sich demnach bei dem Zusammenstoß leicht verletzt haben.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Toyota auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

