Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sparschwein aus Büro gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein Sparschwein mit einem geringen Geldbetrag haben Einbrecher Sonntagnacht (20. Juli) oder Montagmorgen (21. Juli) an der Krefelder Straße in Uedding erbeutet. Die Täter gelangten auf noch ungeklärtem Weg zwischen 18.10 und 14.10 Uhr in das Büro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

