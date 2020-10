Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 30.10.2020, gegen 23:35 Uhr, befuhr ein 41 - jähriger Molberger mit einem Pkw die Bether Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,8 %o. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfälle mit jeweils verletzter Person

Am Freitag, 30.10.2020, gegen 14:50 Uhr, kam es in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Cloppenburger befuhr mit einem Pkw die Löninger Straße und beabsichtigte, nach links in die Bergstraße abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er anhalten. Ein hinter ihm fahrender 38-jähriger Lastruper bemerkte dies zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Weiterhin kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Emstekerin befuhr mit ihrem Pkw die Sevelter Straße und beabsichtigte nach links in die Fritz-Reuter-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einer 26-jährigen Cloppenburgerin geführt wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Cloppenburgerin leichtverletzt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Einsatz- und Streifendienst

Wilkens, PHK'in

Telefon: 04471/1860-0

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell