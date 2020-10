Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 30. Oktober 2020, 07.20 Uhr kam es auf der B69 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr mit einem Anhänger in Richtung Langförden. Während der Fahrt verlor er ein Holzbrett, das gegen einen entgegenkommenden Lkw prallte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

