Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl aus Holzhütten

Zwischen Montag, 19. Oktober 2020, und Dienstag, 27. Oktober 2020, 14.30 Uhr, kam es in der Straße zum Schacht zu einem Diebstahl aus einer Holzhütte. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Holzhütte und entwendete aus dieser einen Stromzähler. Zudem wurden in einem Zimmer einige Bodenbretter herausgerissen. Zu einem weiteren Diebstahl an der gleichen Tatörtlichkeit kam es zwischen Montag, 19. Oktober 2020, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 29. Oktober 2020, 12.00 Uhr. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einer weiteren Holzhütte und entwendete aus dieser ebenfalls einen Stromzähler sowie eine Verteilerdose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Samstag, 24. Oktober 2020, 08.00 Uhr, und Sonntag, 25. Oktober 2020, 12.00 Uhr, in der Straße Hermann-Löns-Weg im Bereich eines dortigen Wendehammers zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Doppelstabzaun einer Garteneinfriedung, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Damme- Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, zwischen 12.53 Uhr und 13.36 Uhr, kam es in der Schützenstraße in Höhe einer dortigen Schule zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte PKW-Fahrerin beabsichtigte von der Schützenstraße auf einen Waldweg abzubiegen. Hierbei übersah diese einen 11-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Der 11-Jährige bremste stark ab und stürzte von seinem Fahrrad. Hierbei verletzte er sich leicht. Die PKW-Fahrerin entfernte sich im weiteren Verlauf unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur PKW-Fahrerin dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell