POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 11.10.2020

Urkundenfälschung/Fahren ohne Fahrerlaubnis Wildeshausen

Am Sonnabend, 10.10.20, wurde auf dem Westring gegen 08:00 Uhr ein 39-jähriger bulgarischer Fahrzeugführer kontrolliert. Der von ihm ausgehändigte irische Führerschein stellte sich dabei als Totalfälschung heraus. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen die Fahrzeughalterin, die 33-jährige Ehefrau des Beschuldigten, wird ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da sie als Fahrzeugverantwortliche die Fahrt zumindest geduldet hat.

Schwerer Bahnunfall mit tödlich verletzter Person Ganderkesee

Zu einem schweren Bahnunfall mit einer tödlich verletzten Person kam es am Sonnabend, 10.10.20, gegen 23:30 Uhr auf dem Bahnübergang im Sahrener Weg in Bookholzberg. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 17-jähriger Ganderkeseer auf dem Fahrrad trotz geschlossener Schranken den Bahnübergang und wurde dabei vom Zug erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt gesperrt. Der betroffene Zug fuhr noch zum Bahnhof nach Schierbrok, wo die Fahrgäste schließlich ausstiegen.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Hatten

Am Sonntag, 11.10.20, geriet ein 24-jähriger mit einem von ihm geführten Transporter gegen 04:30 Uhr auf der Dingsteder Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen, konnte sich aber eigenständig aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt. Im Krankenhaus, in das der 24-Jährige zur weiteren Versorgung gebracht wurde, erfolgte dann die Blutentnahme.

