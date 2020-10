Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 10.10.2020

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Samstagmorgen, am 10.10.2020 gegen 02.15 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Pkw der auf der A 28 bzw. später auf der B 75 in Richtung Bremen in Schlangenlinie fahren soll. Der Einsatzort liegt im Bereich der Stadt Delmenhorst.

Gegen 02.20 Uhr konnte dann eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn das Fahrzeug feststellen und anhalten. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 44 Jahre alten Pkw-Fahrers aus Bremen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholluftkonzentration von 1,28 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Dem 44 Jahre altem Mann wurde die wurde die weitere Fahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt. Der Führerschein des Mannes konnte nicht einbehalten werden, da er vor Ort nicht vorgelegt werden konnte. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Strafverfahren und auch der längere Entzug der Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

PK BAB Ahlhorn



Tel.: 04435-9316117

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell