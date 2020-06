Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Trickbetrüger als falscher Bankmitarbeiter erfolgreich: Seniorin um mehrere tausend Euro betrogen

Schwalmtal: (ots)

Ein angeblicher Bankmitarbeiter hat mit einer neueren Trickbetrugsvariante eine 89-jährige Seniorin in Schwalmtal um mehrere tausend Euro betrogen. Am Dienstag rief der angebliche Bankmitarbeiter bei der älteren Dame an. Er erkundigte sich, ob sie eine Überweisung nach Rumänien veranlasst habe, was die Seniorin verneinte. Der angebliche Mitarbeiter erklärte der Schwalmtalerin, dass sie offenbar Opfer eines Betrügers werden sollte. Um Schaden abzuwenden, sei es dringend erforderlich, das Bargeld vom Sparbuch abzuheben, damit die Betrüger nicht weitere Überweisungen ausführen könnten. Obwohl die Seniorin verunsichert war, begab sie sich zu ihrer Bankfiliale und hob mehrere tausend Euro vom Sparbuch ab. Die Bankangestellten hätten sich erkundigt, wofür sie so viel Geld benötige. Sie habe erklärt, das Geld sei für ihre Enkelin für einen Autokauf bestimmt. Als die Frau mit dem Bargeld wieder zu Hause war, erhielt sie einen weiteren Anruf des "Bankmitarbeiters". Diese erkundigte sich, ob sie das Geld abgeholt habe und forderte sie auf, einige Nummern der Geldscheine durchzugeben. Daraufhin erklärte der Anrufer, dass es sich bei den abgehobenen Scheinen zweifellos um Falschgeld handeln würde, das nunmehr sofort abgeholt würde. Auf Weisung packte die verängstigte Frau das Geld in einen Briefumschlag und deponierte es vor der Haustür. Wenige Augenblicke später sei ein blauer Kleinwagen vorgefahren. Ein schlanker, etwa 30-jähriger Mann, ca. 185 cm groß haben den Umschlag an sich genommen und sei mit dem Kleinwagen davon gefahren. Nach Rücksprache mit ihrem Sohn habe sie dann die Polizei informiert. Die Kripo warnt vor dieser Trickvariante und bittet unter der Rufnummer 02162/377-0 um Hinweise auf verdächtige Personen und den blauen Kleinwagen auf der Bahnhofstraße am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr./ah (480)

