POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 31.10.2020

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 30.10.2020, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Vechtaer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 30.10.2020, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Brinkstraße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Brinkstraße stadtauswärts. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW Ford die Brinkstraße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 25 geriet der Verursacher mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeugspiegel. Hierbei wurde die Spiegelverkleidung am Ford abgerissen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne (Tel.: 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr / Beleidigung

Am 30.10.20, um 17.26 Uhr kam es auf der Lohner Straße in Vechta, in Höhe der Landwehrstraße zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Bislang unbekannter Fahrzeugführer drängte einen 26-jährigen Lohner mit seinem Fahrrad vom Rad-/Gehweg auf einen Grünstreifen ab. Als der Lohner nach rechts ausweicht, stürzt er und verletzt sich leicht an der Hand. Ursächlich waren vermutlich vorrangegangene Streitigkeiten hinsichtlich eines Vorfahrtsverstoßes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel.:04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Raub eines Mobiltelefons

Am 31.10.2020, gegen 02:00 Uhr kam es in der Großen Straße in Vechta zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter entriss einem 56-jährigen Opfer das Mobiltelefon aus der Hand und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Münsterstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel.:04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 31.10.2020, gegen 0:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Dinklager Straße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seine Ehefrau, eine 21-jährige Dinklagerin, befand sich als Beifahrerin mit im Pkw und ließ die Fahrt zu. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen Fahrzeugführer sowie Halterin wurde eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 31.10.20, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Bohmte mit seinem PKW die Lindenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 31.10.20, 03.45 Uhr, wurde ein 34-jähriger aus Damme mit seinem PKW auf der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Da er offensichtlich unter Alkoholbeeinflussung stand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,10 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 30.10.20, 20.45 Uhr, kam es auf dem Dinklager Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger aus Dinklage fuhr hierbei mit seinem PKW auf den PKW eines 18-jährigen aus Vechta auf, der dort verkehrsbedingt anhalten musste. Der junge Mann aus Vechta wurde hierbei leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

