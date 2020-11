POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 31.10/01.11.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Verkehrsunfall/ Gefährdung im Straßenverkehr

Am Samstag, 31.10.2020, 21:23 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Radfahrer das Tankstellengelände an der Münsterstraße. Dabei streifte der Radfahrer einen an der Tanksäule stehenden PKW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird bei dem Fahrradfahrer erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,23 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Kontrolle einer Shisha-Bar aufgrund Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Am Sonntag, 01.11.20, gg. 01.45 Uhr, wurden durch einen Zeugen diverse Corona-Verstöße in einer Shisha-Bar in Vechta mitgeteilt. Bei der anschließenden Kontrolle der Shisha-Bar mit mehreren Polizeibeamten wurde festgestellt, dass sich ca. 130 Personen in der Shisha-Bar befanden. Es konnten diverse Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt werden. Die Shisha-Bar wurde geschlossen. Es wurden aufgrund der Feststellungen Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 01.11.20, 03:00 Uhr, kam es in der Antoniusstraße in Vechta zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei hatte eine Personengruppe aus 5-6 Personen grundlos auf einen 44-Jährigen aus Vechta eingetreten. Die Personen seien daraufhin mit zwei Pkw geflüchtet. Bei einem der Pkw soll es sich um einen schwarzen 1er BMW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.:04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 31.10.2020, 20:20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Straße Stukenborg in Vechta. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche technische Veränderungen an seinem Kleinkraftrad vorgenommen hatte. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war durch die technischen Veränderungen der Versicherungsschutz erloschen. Gegen den 16-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 31.10.2020, 21:15 Uhr befuhr eine 29-Jährige aus Vechta mit einem PKW die Schwichtelerstraße in Langförden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Den 47-Jährigen Halter des PKW, welcher auf dem Beifahrersitz saß, erwartet ebenfalls ein Strafverfahren, da er als Halter die Fahrt zugelassen hatte.

Lutten - Verstoß gegen die Coronaverordnung

Am Sonntag, 01.11.2020, 00:37 Uhr wurden vor der Kirche in Lutten, Große Straße, vier Jugendliche angetroffen, welche dort Alkohol konsumierten und den erforderlichen Mindestabstand zueinander nicht einhielten. Alle vier Personen kamen aus verschiedenen Haushalten. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

