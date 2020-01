Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs - vorläufige Festnahme

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (31. Januar 2020) konnten Polizeibeamte einen Mann festnehmen, der unter Drogeneinfluss, ohne Fahrerlaubnis und dazu mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war.

Es war 9:15 Uhr, als der 42-Jährige in einem Mercedes SLK auf dem Südwall Höhe Garnstraße an einem Motorradpolizisten vorbeifuhr, dem sofort auffiel, dass das Fahrzeug kein vorderes Kennzeichen hatte. Da der Mercedes zudem noch zu schnell fuhr, wollte der Kradfahrer das Fahrzeug kontrollieren. In Höhe Hochstraße stellte der Willicher das Auto verkehrsbehindernd auf dem Südwall ab und flüchtete zu Fuß. Der Beamte konnte den Mann in einer Stichstraße zwischen Hoch- und Wallstraße stellen.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 42-Jährige Drogen konsumiert hatte. Außerdem war er nicht im Besitz eines Führerscheins und die lose mitgeführten Kennzeichen seines Fahrzeugs waren gestohlen gemeldet. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Den Willicher erwartet ein Strafverfahren, die Ermittlungen gegen ihn dauern an. (73)

