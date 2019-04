Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Herne

Düsseldorf

Mit gefälschtem Ausweis Geld und hochwertige Kleidung erlangt - Wer kennt den mutmaßlichen Betrüger?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum / Herne / Düsseldorf (ots)

Die Polizei fahndet nun mit zwei Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger, der in den Städten Bochum, Herne und Düsseldorf zweimal mit gefälschten Ausweisdokumenten vorgegangen ist.

Wie kam es dazu?

Die auf dem Bild zu sehende Person legte am 11. Juli 2018 in der Bochumer Bankfiliale an der Herner Straße 100 einen ausländischen Ausweis vor und hob unberechtigterweise einen fünfstelligen Geldbetrag ab. In einem Düsseldorfer Geschäft kaufte der Mann hochwertige Kleidungsstücke, schloss im Internet einen Handyvertrag ab und bestellte ein hochwertiges Handy. Dabei gab sich der abgebildete Mann mit einem gefälschten Ausweisdokument als eine andere Person aus.

Wenige Tage später, am 19. Juli 2018, ging der Betrüger mit derselben Masche vor - in einer Bankfiliale in Herne (Edmund-Weber-Straße 201) erlangte der Mann wiederum einen fünfstelligen Geldbetrag. Und wieder kaufte er in demselben Düsseldorfer Geschäft Kleidung und bestellte im Internet ein Handy mitsamt eines Vertrages. Hierbei benutzte er wiederum andere Personaldaten als im ersten Fall.

Die bisherige Beute: Bargeld und hochwertige Kleidungsstücke - die Zusendung der Handys erfolgten nicht.

Bei den Taten filmte eine Überwachungskamera den mutmaßlichen Betrüger. Mit richterlichem Beschluss sind die Fotos nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder dem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Bochumer Betrugskommissariat 15 unter der Rufnummer 0234/909-4605 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell