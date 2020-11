Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 31.10/ 01.11.20

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Rollerdiebstahl In der Zeit zwischen 30.10.20, 20 Uhr und 31.10.20, 14 Uhr kam es in der Straße "Am Krumme Kamp" in Barßel zu einem Rollerdiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete einen schwarzen Roller der Marke Piaggio. Der Roller war unter einem Carport abgestellt. Zeugenhinweis nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen. Barßel/ Elisabethfehn - versuchter Einbruch in Wohnhaus In der Zeit zwischen 30.10.20, 18 Uhr und 31.10.20, 13 Uhr wurde versucht in einen Neubau in der "Amselstraße" in Elisabethfehn einzubrechen. Dadurch entstand am Wohnhaus ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen. Bösel - Kennzeichendiebstahl Am 01.11.20 zwischen 01 Uhr und 10:25 Uhr wurde das Kfz.-Kennzeichenpaar CLP-VK 488 von einem Pkw entwendet. Der Pkw war auf dem Parkplatz vor einem Grillimbiss in der Straße "Am Kirchplatz" in Bösel geparkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494-922620 entgegen. Saterland/ Strücklingen - versuchter Einbruch in Rohbau In der Zeit zwischen 31.10.20, 18:30 Uhr und 01.11.20, 09:30 Uhr wurde versucht in einem Neubaugebiet an der Straße "Am Bollinger Kanal" in Strücklingen die Tür in einem Rohbau aufzubrechen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498-923770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

-Einsatz- und Streifendienst-

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe



Tel.04491-93160



Boss, PHK



E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell