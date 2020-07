Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Pedelec-Fahrer auf Gehweg gestreift

Leichte Verletzungen erlitt am Montagmorgen bei einem Unfall in Laupheim ein 23-Jähriger.

Gegen 6.45 Uhr wollte ein Mann mit dem Auto aus seinem Grundstück in der Schmiedstraße fahren. Dabei stieß er mit dem Pedelec-Fahrer zusammen, der auf dem Gehweg unterwegs war. Zunächst einigten sich die beiden Beteiligten ohne die Polizei. Später spürte der 23-jährige Pedelec-Fahrer Schmerzen, weshalb jetzt die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt. Der Sachschaden am Skoda beträgt etwa 1.500 Euro, der am Zweirad rund 500 Euro.

