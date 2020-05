Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubüberfall auf Geschäft

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Mann überfiel am Mittwochmittag, 20. Mai, gegen 12 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft an der Rochusgasse in Buer. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete er die Tageseinnahmen. Danach flüchtete der maskierte Räuber zu Fuß in Richtung Hagenstraße. Die Angestellten und Kunden des Geschäfts blieben unverletzt. Der Flüchtige ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, zirka 35 Jahre alt und schlank. Er hat dunkelblonde bis braune kurze Haare, blutunterlaufene blaue Augen und trug einen blauen Blouson mit weißen Streifen am Bündchen, eine weite helle Jeans sowie eine blaue Kappe. Zudem hatte der Gesuchte eine schwarze Stofftasche mit weißer Aufschrift bei sich und war mit einer Einwegmaske maskiert. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell