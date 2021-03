Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen Hohentwiel, Lkrs KN) VW-Minivan beim Ausparken beschädigt 1.3.21

Singen (ots)

Bereits am Montag ist ein VW Touran in der Carl-Benz-Straße beschädigt worden. Vermutlich hat ein noch unbekannter Lastzugfahrer das Auto, das hinter ihm an der Ecke Robert-Bosch-Straße geparkt war, übersehen und beim Rückwärtsfahren rund zehn Meter nach hinten geschoben. An dem VW entstand dadurch ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Verursacher unter 07731 8880 entgegen.

