Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Leergutkisten im Wert von 1.600 Euro entwendet

Heidekreis (ots)

31.01 / Leergutkisten im Wert von 1.600 Euro entwendet

Soltau: Unbekannte entwendeten aus dem Außenbereich des E-Centers an der Lüneburger Straße am Sonntagmorgen, gegen 05.05 Uhr eine größere Menge an leeren Obstkisten im Wert von rund 1.600 Euro. Zum Abtransport des Stehlguts nutzen sie einen Transporter. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell