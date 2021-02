Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Küchenbrand; Munster: Mit Laserpointer auf Kreuzung geleuchtet

Heidekreis (ots)

03.02 / Küchenbrand

Wietzendorf: In einem Haus an der Straße Klintkamp kam es am Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr zu einem Küchenbrand. Das Feuer war auf dem eingeschalteten Herd in Verbindung mit dort stehenden Töpfen/Pfannen ausgebrochen und beschädigte neben dem Herd auch den Kühlschrank. Eine Ausbreitung des Brandes wurde durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert. Die 77jährige Bewohnerin kam zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

04.02 / Mit Laserpointer auf Kreuzung geleuchtet

Munster: Am Freitag, 29.01.2021, zwischen 18.50 und 19.10 Uhr zielte ein 23jähriger Munsteraner von seinem Balkon aus mit einem Laserpointer auf die Kreuzung Brucknerstraße/Ecke Bahnhofstraße. Möglicherweise wurden Verkehrsteilnehmer durch den Einsatz des Pointers geblendet. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

