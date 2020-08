Polizei Hagen

POL-HA: Zahlreiche Verstöße an Bushaltestellen mit rotem Punkt

Hagen (ots)

Wie bereits angekündigt, hat der Verkehrsdienst der Hagener Polizei am Mittwoch (12.08.2020) vermehrt Kontrollen an Bushaltestellen durchgeführt, die mit einem roten Punkt versehen sind. Insgesamt konnten hier 48 Geschwindigkeitsverstöße durch die Beamten festgestellt werden. Zudem erhielt ein Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falschen Überholens. An "Roter-Punkt-Haltestellen" gelten folgende Regeln: Hält ein Bus an und schaltet hierbei die Warnblinklichtanlage ein, ist es allen Verkehrsteilnehmern bis zum Stillstand des Busses verboten zu überholen. Danach dürfen alle Fahrzeuge lediglich in Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeifahren. Diese Regelungen gelten dabei auch jeweils für den Gegenverkehr. Zudem muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Bus eingehalten werden. Die Polizei beabsichtigt auch weiterhin entsprechende Verstöße konsequent zu ahnden. (ts)

