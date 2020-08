Polizei Hagen

POL-HA: Mit falschem "Zwanziger" bezahlt

Hagen (ots)

Ein 61-jähriger Hagener hat am Mittwochmittag (12.08.2020) in einem Restaurant in der Elberfelder Straße versucht seine Rechnung mit einem falschen Zwanzig-Euro-Schein zu bezahlen. Ein Angestellter wurde skeptisch, weil sich der Schein seltsam anfühlte. Daraufhin rief er die Polizei. Die Beamten konnten den Verdacht des Falschgeldes bestätigen. Der 61-Jährige gab an, dass er den Schein kurz zuvor an einer Bushaltestelle in der Innenstadt gefunden und eingesteckt habe. Dabei sei es ihm nicht bewusst gewesen, dass es sich um Falschgeld handle. Auf den gutgläubigen Hagener kommt nun ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld zu. Der falsche "Zwanziger" wurde durch die Polizei sichergestellt. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell