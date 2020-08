Polizei Hagen

POL-HA: Mann sticht 57-Jährigem mit Messer in den Nacken - Täter wird vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Ein 38-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen (12.08.2020) einen 57-Jährigen in der Innenstadt mit einem Messer verletzt. Beide Personen hielten sich gegen 09.05 Uhr in der Mittelstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen ging der 38-Jährige plötzlich auf den 57-Jährigen zu und stach ihm von hinten mit einem kleineren Küchenmesser in den Nacken. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Johannis-Kirchplatz. Mehrere Zeugen beschrieben den Mann der Polizei und er konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Polizeistreife vor einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße angetroffen werden. Beim Anblick der Beamten flüchtete er in das Haus, um in seine Wohnung zu gelangen. Hier versuchte der 38-Jährige die Polizisten mit einer Holzlatte und einem Stuhl anzugreifen. Mit hinzugerufenen Unterstützungskräften gelang es den Täter zu überwältigen. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das Opfer musste noch vor Ort notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe zur Tat und die Motivlage sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (ts)

